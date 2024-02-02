Китайская компания Xiaomi начнет массовое производство своей первой модели EV в феврале

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Согласно отчету, китайская компания Xiaomi EV планирует достичь уровня производства около 2000 единиц в марте и завершить наращивание мощностей к середине 2024 года, а в июле объем производства достигнет более 10 000 единиц.