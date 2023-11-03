«Ванкувер» впервые в XXI веке забросил 10 шайб за матч – в ворота «Сан-Хосе». Клуб лидирует в сезоне НХЛ по числу голов – 46 в 10 играх

«Кэнакс» разгромили «Шаркс» (10:1) в гостевой игре в регулярном чемпионате НХЛ. Канадскому клубу не хватило одного гола для повторения своего рекорда по голам за одну игру (11, 1971, 1986 и 1992 годы).