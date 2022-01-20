Тайная доктрина

1 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Почему был? По-моему, он нынче советует Луке, как проводить западную политику. Поэтому Путин иногда Беларусь понять н...На историческую п...
  • Traveller
    "Зеля" - нормальное еврейское имя. Это как в Белоруссии был такой борцун - Зенон (?) Поздняк. А ведь маменька его нав...На историческую п...
  • Владимир Соловьев
    Это не аномальные зоны. Скорее всего следы земного оледенения или потопа.Плато Устюрт: лин...

Кто прячется в Поясе Койпера: случай с "New Horizons"

Кто прячется в Поясе Койпера: случай с "New Horizons"

Смотри и думай.   Кто прячется в Поясе Койпера: случай с "New Horizons" Весной 2016 года космический аппарат New Horizons("Новые горизонты"), разработанный НАСА, достиг самого дальнего и неизведанного места в Солнечной системе - Пояса Койпера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх