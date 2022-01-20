Смотри и думай. Кто прячется в Поясе Койпера: случай с "New Horizons" Весной 2016 года космический аппарат New Horizons("Новые горизонты"), разработанный НАСА, достиг самого дальнего и неизведанного места в Солнечной системе - Пояса Койпера.