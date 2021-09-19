Русская весна

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В НАТО серьёзный кризис: Франция против США

В НАТО серьёзный кризис: Франция против США

Франция предупредила НАТО о том, что имеется напряженность, возникшая в отношениях страны с США и Австралией из-за нового пакта безопасности, в результате которого Канберра отказалась от французских подводных лодок в пользу США, передал АФП.

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