Журнал «Профиль»

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Четыре идеи для быстрого и питательного завтрака

Четыре идеи для быстрого и питательного завтрака

Питательный и сбалансированный завтрак полезен для здоровья и детей, и взрослых. Однако многим людям по утрам не хватает времени на его приготовление, поэтому им легче перекусить чем-нибудь по дороге или вообще отказаться от утреннего приема пищи.

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