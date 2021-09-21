Четыре идеи для быстрого и питательного завтрака

Питательный и сбалансированный завтрак полезен для здоровья и детей, и взрослых. Однако многим людям по утрам не хватает времени на его приготовление, поэтому им легче перекусить чем-нибудь по дороге или вообще отказаться от утреннего приема пищи.
Питательный и сбалансированный завтрак полезен для здоровья и детей, и взрослых. Однако многим людям по утрам не хватает времени на его приготовление, поэтому им легче перекусить чем-нибудь по дороге или вообще отказаться от утреннего приема пищи.
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