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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат "Картофельный чаат" с йогуртом

Салат "Картофельный чаат" с йогуртом

Салат «картофельный чаат» с йогуртом — это яркое блюдо в стиле фьюжн, сочетающее в себе нежный отварной или запеченный картофель, богатый белком нут, прохладный пряный йогурт и кисло-сладкие чатни.

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