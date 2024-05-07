Женское предательство – правда, которую скрывают 99% женщин

Если женщина в современном мире не готова брать на себя никаких обязательств, а лишь требует этого от мужчины, если она не готова ничего обещать и соответствовать своим обещаниям, но ждёт подобного от мужчины, если она не хочет заключать себя в какие-то рамки, не хочет прислушиваться и ….