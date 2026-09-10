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Газета.ру

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Украина бросила против бойцов РФ скандально известные БТР "Буцефал"

Украина бросила против бойцов РФ скандально известные БТР "Буцефал"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в зоне специальной военной операции два бронетранспортера (БТР) «Буцефал», которые стали предметом обсуждения из-за своей репутации.

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