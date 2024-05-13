До Киева не доведет: Словакия не будет возвращать уклонистов Украине

Словакия не намерена возвращать украинских уклонистов Киеву. Как заявил «Известиям» глава комитета по международным делам парламента этой страны Мариан Кэри, насильственная высылка этих людей на родину противоречит нормам гуманности, и депортация не желающих умирать за киевскую власть стала бы неправильным шагом.
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