Словакия не намерена возвращать украинских уклонистов Киеву. Как заявил «Известиям» глава комитета по международным делам парламента этой страны Мариан Кэри, насильственная высылка этих людей на родину противоречит нормам гуманности, и депортация не желающих умирать за киевскую власть стала бы неправильным шагом.