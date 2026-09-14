Мария Захарова раскрыла происхождение фразы о зрительном восприятии

Мария Захарова из МИД России сообщила, что фраза "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" имеет китайские корни.
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