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Царьград

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Мария Захарова раскрыла происхождение фразы о зрительном восприятии

Мария Захарова раскрыла происхождение фразы о зрительном восприятии

Мария Захарова из МИД России сообщила, что фраза "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" имеет китайские корни.

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