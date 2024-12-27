Экс-глава Феодосии Лебедев обжаловал приговор за мошенничество и взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший глава крымского курортного города Феодосии Андрей Лебедев подал апелляцию на приговор в виде восьми лет лишения свободы по делу о мошенничестве и взятке, сообщили ТАСС в Феодосийском городском суде.