Джефф Тиг: «Макгрэйди мог бы выиграть титул с Шакилом. Практически любой топовый защитник стал бы с ним чемпионом»

Бывший игрок НБА Джефф Тиг отреагировал на слова Трэйси Макгрэйди о том, что тот смог бы выиграть чемпионство в составе «Лейкерс», если бы играл вместе с Шакилом О ’Нилом вместо Кобе Брайанта .