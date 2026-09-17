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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джефф Тиг: «Макгрэйди мог бы выиграть титул с Шакилом. Практически любой топовый защитник стал бы с ним чемпионом»

Бывший игрок НБА Джефф Тиг отреагировал на слова Трэйси Макгрэйди о том, что тот смог бы выиграть чемпионство в составе «Лейкерс», если бы играл вместе с Шакилом О ’Нилом вместо Кобе Брайанта .

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