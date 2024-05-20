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Сотням панельных "домов-пенсионеров" в Барнауле предлагают подарить вторую жизнь

Сотням панельных "домов-пенсионеров" в Барнауле предлагают подарить вторую жизнь

Эксперты считают, что ресурс зданий можно значительно увеличить В Барнауле срочно нужно решать вопрос с ветхим жилищным фондом – это дома, которые построены 50-60 лет назад и вот-вот могут перейти в категорию аварийных.

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