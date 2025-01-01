«Газпром» выступил с заявлением в связи с остановкой транзита газа через Украину

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил транзит газа через территорию Украины. Это связано с завершением срока действия договоренностей, подписанных в декабре 2019 года, а также с отсутствием новых соглашений между сторонами.
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