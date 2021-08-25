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Росстат назвал регионы-лидеры по оттоку населения

Росстат назвал регионы-лидеры по оттоку населения

В 2020 году внутренняя миграция оказалась на максимально низком за 9 лет уровне.фото: freepik.com В прошлом году лидерами среди регионов, куда чаще всего из других частей страны переезжают россияне, стали южные субъекты, близкие к крупным городам.

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Елена Мамонова
у нас очень много стало приезжих

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