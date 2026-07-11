Академик назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Сергей Семенов

А он в какой стране живёт и о какой говорит? У нас мужик на пенсию по льготному вышел в 55 и через 2 месяца помер. Один 2 года назад вышел, закопали недавно. 2 от болячек умерли не дожили до пенсии. Смотришь на этих п**ров и слов нормальных нет, вы там на верху совсем от жизни отстали, живёте в своём голубом мире и что внизу делается вообще не знаете.