Как изменился рынок подержанных машин

Рынок автомобилей с пробегом в России третий месяц подряд превышает полмиллиона единиц. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам сентября 2024 года в России было куплено 529,4 тысяч подержанных легковых машин.
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