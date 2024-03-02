План Taurus. Расшифровка разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту

Крымский мост. Глава медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала на своей странице в ВКонтакте расшифровку аудиозаписи руководства бундесвера о поставках дальнобойных ракет «Таурус» на Украину и тайной помощи киевскому режиму с планированием удара по Крымскому мосту.