Как создать вневременной интерьер в двушке: личный взгляд на два продуманных проекта

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ремонт можно сделать один раз и на десятилетие забыть о желании что-то переделывать? Звучит как утопия, но на самом деле это вполне достижимая цель, если подойти к планированию пространства с холодной головой и четким пониманием своих бытовых сценариев.