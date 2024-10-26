Дом Топоркова отказались признавать объектом культурного наследия. [https://www.kommersant.ru/doc/7264573] Решение об этом вынесло управление госохраны ОКН Свердловской области.
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Дом Топоркова отказались признавать объектом культурного наследия. [https://www.kommersant.ru/doc/7264573] Решение об этом вынесло управление госохраны ОКН Свердловской области.
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