Названы надежные автомобили на вторичном рынке, которые можно купить за 500 000 руб

Несмотря на то, что стоимость автомобилей показывает стремительны рост, в настоящее время на вторичном рынке можно купить транспортное средство в ценовой категории до 500 000 рублей в хорошем техническом состоянии.
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