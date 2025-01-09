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CAR

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  • Александр Любицкий
    Лошадки под капотом жвучат приятниеСколько лошадиных...
  • Астон Мартин
    все по зарплатам , очень все доступно , народ счастлив и благодарен радетелямАвтомобили Omoda ...
  • Алекс Сэм
    Походу мы совсем компетенции в этой области потеряли ,если без "партнёров" ни хрена уже не можемКитайские партнер...

Названы надежные автомобили на вторичном рынке, которые можно купить за 500 000 руб

Названы надежные автомобили на вторичном рынке, которые можно купить за 500 000 руб

Несмотря на то, что стоимость автомобилей показывает стремительны рост, в настоящее время на вторичном рынке можно купить транспортное средство в ценовой категории до 500 000 рублей в хорошем техническом состоянии.

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