На упаковках продуктов укажут содержание сахара, соли и трансжиров

На упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства, эту информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года.
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