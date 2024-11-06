Рогов сообщил об ударе по цеху сборки дронов завода «Мотор Сич» в Запорожье

Российские военные нанесли удар в Запорожье по цеху завода «Мотор Сич», где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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