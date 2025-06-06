🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 6️⃣ июня. Ночью и утром местами небольшие🌧️ и кратковременные☔ дожди, 🌩️грозы.
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🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 6️⃣ июня. Ночью и утром местами небольшие🌧️ и кратковременные☔ дожди, 🌩️грозы.