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Царьград

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Были ли американцы на Луне? Аргументы скептиков и ответы науки

Были ли американцы на Луне? Аргументы скептиков и ответы науки

Спустя десятилетия теория о "лунном заговоре" остаётся очень популярной. Скептики указывают на развевающийся флаг, отсутствие звёзд и странные тени, однако учёные дают этим аргументам простые физические объяснения.

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