Financial Times: Европа изучает возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворцев на Украину

На фоне усиливающихся разговоров об отправке миротворческих сил на Украину в Европе рассматривают возможность использовать ресурсы Североатлантического альянса для этих целей, пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии