Киевский режим с раздражением отреагировал на слова пресс-секретаря Милея о том, что Аргентина не собирается оказывать военную помощь Украине

На Украине с раздражением отреагировали на заявление пресс-секретаря президента Аргентины Мануэль Адорни заявил о том, что Буэнос-Айрес ограничится помощью Украине в гуманитарных вопросах и в формате разминирования территорий, не более.
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