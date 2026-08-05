Успенская закрыла тему Чеботиной: «Это мое право – общаться с кем-то или нет»

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Конфликт между певицами Любовью Успенской и Люсей Чеботиной не утихает: молодая исполнительница публично пожаловалась, что старшая коллега ее игнорирует и не идет на примирение.
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