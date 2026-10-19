Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на 63-летнюю Галину Манакову, которая 17 октября ушла и не вернулась, а сведений о ее одежде в день исчезновения нет.
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