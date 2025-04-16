Как спрятанные и забытые коллекции автомобилей находили новых владельцев

Полсотни новых «Шевроле» 60-х годов выпуска в заброшенном дилерском центре в Небраске, десятки ретрокаров и болиды «Формулы-1» в ангаре фермеров в Португалии, около сотни раритетных моделей, включая личный транспорт короля Египта, под дощатым навесом в маленьком французском городке — поражающие своим размахом коллекции автомобилей то и дело оказывались на долгие годы брошенными и забытыми.