Российский хоккеист ударил Малкина клюшкой по спине во время матча НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров ударил соотечественника, нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина клюшкой по спине во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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