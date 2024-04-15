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Дзен Дневник

4 подписчика

Вопросы к «Дюне-2»

Вопросы к «Дюне-2»

Осторожно, спойлеры! Наконец-то посмотрел. Фильм мощный, красивый, и при этом скучный. Книгу давным-давно читал, и всё-равно заметно, что сюжет и десятки персонажей удалили в пользу "романтической линии" и сильной независимой Зендаи.

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