Вопросы к «Дюне-2»

Осторожно, спойлеры! Наконец-то посмотрел. Фильм мощный, красивый, и при этом скучный. Книгу давным-давно читал, и всё-равно заметно, что сюжет и десятки персонажей удалили в пользу "романтической линии" и сильной независимой Зендаи.
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