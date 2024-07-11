У Анджелины будет красивая мачеха: Боня рада отношениям Смерфита и Амбросио

Виктория Боня отреагировала на слухи о романе Смерфита и Амбросио Накануне в сети появились снимки с совместного отдыха бывшего возлюбленного Виктории Бони Александра Смерфита с «ангелом» Victoria’s Secret Алессандрой Амбросио.
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