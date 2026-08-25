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Вавринка попрощался с US Open: «Нью-Йорк навсегда в моем сердце »

Чемпион US Open-2016 Стэн Вавринка попрощался с турниром и поблагодарил болельщиков за поддержку. В этом году швейцарцу не дали wild card.

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