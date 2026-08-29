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Царьград

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Оружие судного дня: Daily Mail объяснила, почему Британия так боится русского «Посейдона»

Оружие судного дня: Daily Mail объяснила, почему Британия так боится русского «Посейдона»

Русский «Посейдон» пугает Лондон.Выход на ходовые испытания российской атомной подводной лодки специального назначения «Хабаровск» вызвал тревожную реакцию в западной прессе.

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