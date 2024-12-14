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Киркоров с ненавистью об Ивлеевой: «Сучка редкая, неблагодарный человек!»

Киркоров с ненавистью об Ивлеевой: «Сучка редкая, неблагодарный человек!»

Филипп Киркоров не может остыть после подставы от Насти Ивлеевой. Поп-король до сих пор в обиде на девушку за то, что та не извинилась перед ним после скандальной вечеринки.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Ну Крикорян.....тоже&quot; НЕ КАРЛ МАРКС &quot;!!!!!!
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14 час.

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