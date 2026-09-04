Армия России ударила по главному зданию СБУ в Киеве (ВИДЕО)

Дрон ударил по кабинету главы СБУ в Киеве! К сожалению, был зафиксирован удар российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора, — заявил Зеленский.
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смешные ребята.
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