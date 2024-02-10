Мальчик играл со спичками: стали известны подробности пожара, где погиб ребенок

Стали известны подробности трагического пожара в пригороде Богдановича, где погиб ребенок. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, во время трагедии в доме находились два ребенка и двое взрослых – их дедушка и дядя.