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Мальчик играл со спичками: стали известны подробности пожара, где погиб ребенок

Мальчик играл со спичками: стали известны подробности пожара, где погиб ребенок

Стали известны подробности трагического пожара в пригороде Богдановича, где погиб ребенок. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, во время трагедии в доме находились два ребенка и двое взрослых – их дедушка и дядя.

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