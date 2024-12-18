Поджог военкомата на Чайковского заказали через Telegram. Юноша надеялся, что ему помогут решить проблему.
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Поджог военкомата на Чайковского заказали через Telegram. Юноша надеялся, что ему помогут решить проблему.