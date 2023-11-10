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Неделя отметилась незначительным укреплением рубля и стабильной ситуацией на фондовом рынке

Неделя отметилась незначительным укреплением рубля и стабильной ситуацией на фондовом рынке

Несмотря на прогнозы многих аналитиков о значительном укреплении рубля, этого не произошло. Одна из причин — цены на нефть снова завершают неделю в минусеИндекс Мосбиржи в пятницу, 10 ноября, закрылся на уровне 3242 пунктов, рост составил 0,07%.

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