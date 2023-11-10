Неделя отметилась незначительным укреплением рубля и стабильной ситуацией на фондовом рынке

Несмотря на прогнозы многих аналитиков о значительном укреплении рубля, этого не произошло. Одна из причин — цены на нефть снова завершают неделю в минусеИндекс Мосбиржи в пятницу, 10 ноября, закрылся на уровне 3242 пунктов, рост составил 0,07%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии