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Воронежские новости

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В Воронеже многодетной матери грозит до 10 лет колонии за мошенничество при покупке дома

В Воронеже многодетной матери грозит до 10 лет колонии за мошенничество при покупке дома

В 2025 году женщина обратилась в органы соцзащиты и получила более 10,2 миллиона рублей в рамках государственной программы поддержки многодетных семей.

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