Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    В Германии сотни пиндосовских баз! Горбачёва повесить мало за вывод нашей армии из Германии. Ничего бы сейчас не было...В МИД Германии от...
  • Шеин Никита
    Неужели на эту тварь не найдется новый Меркадор? Ну никак не утихомирится стерва!Дизен: Лидеры ЕС ...
  • Владимир Алтайцев
    То  есть, СВО  тоже  надо прекратить?  Нам советчики  из  США  наххх не нужны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Турция пригрозила...

Гаубицы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Гаубицы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Расчеты гаубиц Д-20 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте у Переездного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх