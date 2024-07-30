Гаубицы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Расчеты гаубиц Д-20 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск уничтожили командно-наблюдательный пункт и расчет противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте у Переездного в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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