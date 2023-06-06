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ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения группировки Вооруженных сил России «Восток» отбили атаку украинских националистов на Южнодонецком направлении.

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