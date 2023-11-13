Борьба с зависимостью: в России создали приложение для цифрового детокса

В России создали специальное приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов. Его разработали сотрудники Южно-Уральского госуниверситета, которые сообщили, что оно предназначено прежде всего для школьников и студентов младших курсов.
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