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Эксперт перечислил, что необходимо для развития автотуризма в регионах

Эксперт перечислил, что необходимо для развития автотуризма в регионах

Правительство России разработало Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, которая станет одной из составляющих по реализации поставленной Президентом РФ задачи по увеличению туристического потока в стране до 140 миллионов человек в год.

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