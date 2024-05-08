Эксперт перечислил, что необходимо для развития автотуризма в регионах

Правительство России разработало Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года, которая станет одной из составляющих по реализации поставленной Президентом РФ задачи по увеличению туристического потока в стране до 140 миллионов человек в год.
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