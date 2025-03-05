Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- В 2025 году Китай будет поддерживать развитие компаний-единорогов и компаний-газелей, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.