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Дачникам посоветовали проверить дома до заморозков

Дачникам посоветовали проверить дома до заморозков

Менеджер по обучению СТД «Петрович» Евгений Федоров посоветовал до первых заморозков осмотреть крышу, фасад, окна и системы защиты дома от влаги.

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