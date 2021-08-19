Эксперт оценил влияние массовой вакцинации на появление новых штаммов

Массовая вакцинация от коронавируса в России предотвратит появление новых опасных штаммов, заявил в четверг, 19 августа, ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Массовая вакцинация от коронавируса в России предотвратит появление новых опасных штаммов, заявил в четверг, 19 августа, ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Свежие комментарии