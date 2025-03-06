"Дуэль" Мордвичева и Драпатого: Генералы меняют планы – наступление на Покровск пошло по другому пути

Одно из самых сложных направлений СВО – Покровское. Причём для обеих сторон – и нашей, и украинской. Интересно, что именно на этом направлении разворачивается личное противостояние, эдакая "дуэль" двух военачальников – главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого и командующего войсками ЦВО ВС России Андрея Мордвичева.