ВС РФ трижды сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области

Войска, входящие в состав группировки «Восток», трижды помешали проведению инженерных работ, которые пытались осуществить военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Дорожнянка в Запорожской области.
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